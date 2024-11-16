Türkiye - Galler Maçı İlk 11'ler Belli Oldu
Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler belli oldu. Juan Martinez Munuera yönetimindeki Türkiye-Galler maçı RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak.
Türkiye Galler maçı ilk 11'leri belli oldu. Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta yer alan Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
İLK 11'LER
A Milli Takım'ın 11'i: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper.
Galler'in 11'i: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.
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