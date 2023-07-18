UEFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev

Türkiye Futbol Federasyonu’nundan (TFF) konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Neslihan Muratdağı ise AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: İHA