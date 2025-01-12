Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda Kazananlar Belli Oldu
Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası beşinci ve son gün müsabakalarıyla sona erdi. Farklı sıkletlerde şampiyonlar belli oldu.
Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen ve 68 ilden 609 kulübe bağlı bin 645 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 8’er sıklette kıyasıya mücadele edildi. Mücadelelerin sonucunda kadın ve erkeklerde şampiyonlar belirlendi.
Sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olan sporcular:
Kadınlar
46 kg: Emine Göğebakan
49 kg: Aleyna Demir
53 kg: Merve Dinçel Kavurat
57 kg: Hatice Kübra İlgün
62 kg: Hatice Pınar Yiğitalp
67 kg: Işıl Zafer
73 kg: Sude Yaren Uzunçavdar
+73 kg: Nafia Kuş Aydın
Erkekler
54 kg: Furkan Ubeyde Çamoğlu
58 kg: Yusuf Badem
63 kg: Ömer Faruk Dayıoğlu
68 kg: Eren Özdemir
74 kg: Mehmet Kani Polat
80 kg: Yiğithan Kılıç
87 kg: Orkun Ateşli
+87kg: Emre Kutalmış Ateşli
Kaynak: İHA