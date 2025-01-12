Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda Kazananlar Belli Oldu

Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen ve 68 ilden 609 kulübe bağlı bin 645 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 8’er sıklette kıyasıya mücadele edildi. Mücadelelerin sonucunda kadın ve erkeklerde şampiyonlar belirlendi.

Sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olan sporcular:

Kadınlar

46 kg: Emine Göğebakan

49 kg: Aleyna Demir

53 kg: Merve Dinçel Kavurat

57 kg: Hatice Kübra İlgün

62 kg: Hatice Pınar Yiğitalp

67 kg: Işıl Zafer

73 kg: Sude Yaren Uzunçavdar

+73 kg: Nafia Kuş Aydın

Erkekler

54 kg: Furkan Ubeyde Çamoğlu

58 kg: Yusuf Badem

63 kg: Ömer Faruk Dayıoğlu

68 kg: Eren Özdemir

74 kg: Mehmet Kani Polat

80 kg: Yiğithan Kılıç

87 kg: Orkun Ateşli

+87kg: Emre Kutalmış Ateşli

Kaynak: İHA