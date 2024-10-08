Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Yeni Başkanı Belli Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 yılı yaz aylarının milli takımlarda Türk basketbolunun tekrar yükselişe geçeceği dönem olacağını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun Crowne Plaza Ankara'daki olağan genel kurulunda başkan adayları konuşmalarını yaptı. Başkan adaylarının konuşmalarından önce yönetim kurulu faaliyet, denetim ve mali açıdan oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyon Başkanı Türkoğlu, ilk önce TBF'nin faaliyet raporuyla ilgili söz aldı. Türkoğlu, görevde bulundukları 8 yılda Türk basketbolunu güçlendirmek için önemli projelere imza attıklarını vurguladı. TBF'nin tarihindeki en güçlü mali yapısına kendi dönemlerinde ulaştığını aktaran Hidayet Türkoğlu, başta TBF Akademi ve İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi olmak üzere eğitimde de önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

'YERLİ OYUNCULARDAN DAHA FAZLA VERİM ALMAMIZI SAĞLADIK'

Başkan adayı olarak tekrar kürsüye gelen Hidayet Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Göreve başladığımızda Türk basketboluna çağ atlatacak vizyonla yola çıktık. Geride bıraktığımız 8 yılda basketbolun her eve ulaşması için gerçekçi projeler uyguladık. Basketbol Gelişim Merkezi'mizi tüm basketbol camiasının hizmetine sunduk. Tesis eksikliği gidermek noktasında büyük bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projelerin ve tesislerin meyvelerini toplama zamanı gelmiştir. Kalıcı sportif ve mali başarı elde etmek için kararlılıkla yola devam edeceğiz. Kulüplerimizle aldığımız ortak kararla onları Avrupa'da durumlarını etkilemeden yerli oyunculardan daha fazla verim almamızı sağladık. Orta ve uzun sürede onların tarihi başarılar imza atacağına inanıyoruz."

Basketbolu Anadolu'ya yayacaklarını vurgulayan Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi devreye girdikten sonra yılda 8 bin maçın oynanmasını planlıyoruz. Bu sayede keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda oyuncuyu havuza katacağız. Böylece milli takımlarımızın geleceği güvence altına alınacak. 2025 yaz ayının milli takımlarımız için yeniden çıkış süreci olmasını planlıyoruz" diye konuştu.