Türkiye Basketbol Federasyonu liglerin ertelendiğini duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından spor organizasyonları erteleniyor. Son olarak basketbol liglerinin ertelendiği açıklandı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu liglerin ertelendiğini duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 549’a (14:42) yükseldi. 22 bin 168 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Meydana gelen afetlerin ardından bölgede OHAL ilan edilirken kültürel faaliyetler ve spor organizasyonları art arda erteleniyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaşanan deprem felaketinin ardından basketbol liglerinde bu hafta oynanacak olan tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle oldu:

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir.

Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından liglerimizde bu hafta oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

 
 
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