Türkiye-ABD Maçının Hakemi Belli Oldu

A Milli Takımımızın ABD maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

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Türkiye-ABD Maçının Hakemi Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımımızın 26 Haziran Cuma sabahı saat 05.00'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı prestij mücadelesini yönetecek hakem açıklandı. Karşılaşmada Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal düdük çalacak.

İLK 2 MAÇI KAYBETMİŞTİK

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kaybederek turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

26 Haziran Cuma sabahı Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak olan bu prestij mücadelesinin hakem ataması da netleşti. FIFA, Türkiye - ABD karşılaşmasında görev yapmak üzere Cezayir Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli hakem Mustapha Ghorbal'ı atadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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