Turkcell Süper Kupa'da Hakemler Belli Oldu

Turkcell Süper Kupa yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Samsun maçını Ali Şansalan, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 Ocak Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

6 Ocak Salı:

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Ali Şansalan

Kaynak: AA

