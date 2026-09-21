Türk Futbolunda İngiltere Modeli Dönemi: TFF'den Tarihi Cezalar Yolda

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Trendyol Süper Lig ve alt liglerde son dönemde tırmanışa geçen hakem tartışmaları, kulüplerin resmi açıklamaları ve ligin güvenirliğini zedeleyen beyanlar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarihi bir reform için düğmeye bastı.

Habertürk'te yer alan habere göre, kulüp başkanları ve yöneticilerin maç içi ve dışı kararlara yönelik sert eleştirilerinin futbol marka değerine zarar verdiğini düşünen federasyon yönetimi, İngiltere futbolunun disiplin mekanizmasını Türkiye'ye uyarlıyor. Kararın çok kısa bir süre içinde TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak resmiyet kazanması bekleniyor.

ASTRONOMİK PARA CEZALARI VE HAK MAHRUMİYETİ BİR ARADA

Mevcut sistemde uygulanan ve kulüpler ile yöneticiler için caydırıcı olmaktan uzak kalan para cezaları tamamen değişiyor. Dünyanın en prestijli ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'deki ceza sistemini model alan TFF; 250 bin, 500 bin ve 750 bin sterlin (pound) bandında uygulanan devasa ekonomik yaptırımları TL karşılıklarıyla Türk futboluna entegre edecek.

Yeni düzenlemede yaptırımlar sadece finansal boyutla sınırlı kalmayacak. Ağır para cezalarına uzun süreli "hak mahrumiyeti" cezaları da eşlik edecek. Böylece futbol kamuoyunda sıkça eleştirilen "parası olan cezayı öder, konuşur" dönemine tamamen son verilmesi hedefleniyor.

MAÇ ÖNCESİ SPEKÜLASYONLARA 2 KAT CEZA TARİFESİ

Karşılaşmalar henüz başlamadan atanan hakemler üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmak, hakemlerin kararlarını etki altına almaya çalışmak veya spekülasyon üretmek amacıyla yapılan her türlü beyanatta ceza oranları ise doğrudan 2 katı olarak yansıtılacak.

TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlayan bu adımın, kulüplerin medya stratejilerinde zorunlu bir değişikliğe yol açacağı öngörülüyor.

Kaynak: Habertürk