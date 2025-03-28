Türk Futbolunda Büyük Kriz: Kulüp Başkanı Açlık Grevine Başladı

TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kulübün yaşadığı krize dikkat çekmek ve bir çözüm yolu bulabilmek amacıyla açlık grevi yapıyor.

KULÜP BAŞKANI AÇIK GREVİNE BAŞLADI

Kent merkezinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Ergil, gazetecilere yaptığı açıklamada süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.

'MADEM Kİ DENİZLİSPOR YOK OLUYOR...'

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını dile getiren Ergil, sahurunu yapmasının ardından alana gelerek süresi belirsiz açlık orucuna başladığını belirterek, “Madem ki Denizlispor yok oluyor, artık benim için taziye yeri şehir merkezidir” ifadesini kullandı.

Bu kararı tek başına aldığını belirten Ergil, kimseyle plan yapmadığını ve kimseyi davet etmediğini dile getirerek desteğe gelecek olanların da siyaset yapmamasını rica ettiğini belirtti.

Kaynak: AA