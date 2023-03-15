Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi: Kulübü dava etti, ceza aldı!
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un kulübe dava açtığı ortaya çıktı. Nedenini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş mücadelesine çıkacak.
TV100'den Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre, sarı-lacivertli kulüpte Serdar Dursun gerçeği ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a, "eşine rastlanmayan" bir ceza verildi.
Geçen sezonun en skorer ismi Serdar Dursun, bu sezon UEFA kadrosuna alınmamıştı. Oysa, sezon başındaki eleme ve play-off'ta golleri bile vardı. Buna rağmen Serdar, bu sezon bir anda zorunlu olmasa oynamayacak düzeye geldi.
Serdar Dursun ile Fenerbahçe arasındaki sorun, Tahkim Kurulu'nun dün açıkladığı kararla ortaya çıktı.