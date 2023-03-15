Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi: Kulübü dava etti, ceza aldı!

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un kulübe dava açtığı ortaya çıktı. Nedenini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi: Kulübü dava etti, ceza aldı! - Resim: 1

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş mücadelesine çıkacak. 

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Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi: Kulübü dava etti, ceza aldı! - Resim: 2

TV100'den Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre, sarı-lacivertli kulüpte Serdar Dursun gerçeği ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a, "eşine rastlanmayan" bir ceza verildi.

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Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi: Kulübü dava etti, ceza aldı! - Resim: 3

Geçen sezonun en skorer ismi Serdar Dursun, bu sezon UEFA kadrosuna alınmamıştı. Oysa, sezon başındaki eleme ve play-off'ta golleri bile vardı. Buna rağmen Serdar, bu sezon bir anda zorunlu olmasa oynamayacak düzeye geldi.

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Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi: Kulübü dava etti, ceza aldı! - Resim: 4

Serdar Dursun ile Fenerbahçe arasındaki sorun, Tahkim Kurulu'nun dün açıkladığı kararla ortaya çıktı.  

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