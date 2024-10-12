Türk Derbisine Sahne Olan Euroleague’de Haftanın Sonuçları

THY Euroleague'de ikinci hafta maçları tamamlandı.

Ligde ikide iki yaparak yenilgisiz şekilde yoluna devam eden 4 takım olurken, Ergin Ataman’lı Panathinaikos ikinci haftayı lider tamamladı.

Ligin ikinci haftası aynı zamanda Türk derbisine de ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe, Anadolu Efes deplasmanından galibiyetle dönerken, Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki ilk Euroleague maçının Türk derbisine sahne olması haftanın ilginç detaylarından biri oldu.

TOPLU SONUÇLAR

Monaco 85-79 Maccabi Playtika

Kızılıyıldız 78-71 Baskonia

Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko

LDLC ASVEL 87-85 Virtus Segafredo Bologna

Panathinaikos 94-79 Bayern Münih

Real Madrid 93-86 Partizan

Olympiakos 74-68 Zalgiris

Barcelona 88-73 Alba Berlin

EA7 Emporio Armani Milan 79-74 Paris Basketbol

YENİLGİSİZ DÖRT TAKIM

Panathinaikos'un lider geçtiği ikinci haftada ilk iki maçını kazanarak yenilgisiz yoluna devam eden diğer takımlar Fenerbahçe Beko, Monaco ve Kızılyıldız oldu.

EFES VE FENER KİMLERLE OYNAYACAK?

Turnuvada üçüncü hafta maçları önümüzdeki hafta oynanacak. 15 ve 16 Ekim’de oynanacak maçlarda Fenerbahçe Beko 15 Ekim günü sahasında Kızılyıldız’ı ağırlarken Anadolu Efes ise yine 15 Ekim’de Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem