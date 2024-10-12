Türk Derbisine Sahne Olan Euroleague’de Haftanın Sonuçları
THY Euroleague'de ikinci hafta maçları Perşembe ve Cuma günü oynanan maçların ardından tamamlandı. Son şampiyon Panathinaikos bu haftayı lider geçerken Türk derbisinde Fenerbahçe Anadolu Efes’i mağlup etti.
THY Euroleague'de ikinci hafta maçları tamamlandı.
Ligde ikide iki yaparak yenilgisiz şekilde yoluna devam eden 4 takım olurken, Ergin Ataman’lı Panathinaikos ikinci haftayı lider tamamladı.
Ligin ikinci haftası aynı zamanda Türk derbisine de ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe, Anadolu Efes deplasmanından galibiyetle dönerken, Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki ilk Euroleague maçının Türk derbisine sahne olması haftanın ilginç detaylarından biri oldu.
TOPLU SONUÇLAR
Monaco 85-79 Maccabi Playtika
Kızılıyıldız 78-71 Baskonia
Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko
LDLC ASVEL 87-85 Virtus Segafredo Bologna
Panathinaikos 94-79 Bayern Münih
Real Madrid 93-86 Partizan
Olympiakos 74-68 Zalgiris
Barcelona 88-73 Alba Berlin
EA7 Emporio Armani Milan 79-74 Paris Basketbol
YENİLGİSİZ DÖRT TAKIM
Panathinaikos'un lider geçtiği ikinci haftada ilk iki maçını kazanarak yenilgisiz yoluna devam eden diğer takımlar Fenerbahçe Beko, Monaco ve Kızılyıldız oldu.
EFES VE FENER KİMLERLE OYNAYACAK?
Turnuvada üçüncü hafta maçları önümüzdeki hafta oynanacak. 15 ve 16 Ekim’de oynanacak maçlarda Fenerbahçe Beko 15 Ekim günü sahasında Kızılyıldız’ı ağırlarken Anadolu Efes ise yine 15 Ekim’de Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.
Kaynak: Gerçek Gündem