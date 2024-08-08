Türk Boksörün Protestosu Gündem Oldu

Esra Yıldız Kahraman, 2023’te yapılan DNA testlerinde XY kromozomu bulunduğu iddia edilerek Dünya Şampiyonası’ndan men edilen boksör Lin Yu Ting’e yenildikten sonra “XX” işareti yaptı.

Son dünya şampiyonasından men edilen Yu Ting için Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) gönderdiği mektubunda "Yapılan testosteron testleri neticesinde Lin Yu-Ting ve Imane Khelif gerekli uygunluk testlerini karşılayamadı ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarının kesin olduğunu" yazmıştı.

"PES ETMEYECEĞİM"

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.