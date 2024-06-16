Tuncay Şanlı'nın yeni takımı belli oldu
Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı’yı takımın başına getirdiğini duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı’yı takımın başına getirdi.
Ümraniyespor, yeni sezonda Tuncay Şanlı’ya emanet. İstanbul kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada,
"Ümraniyespor’un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız" denildi.
Şanlı, geçtiğimiz sezon Sakaryaspor’un başında 50 maça çıkarken, 26 galibiyet, 12 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı.
Kaynak: İHA
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