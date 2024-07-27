Tuğba Şenoğlu-İlkin Aydın Krizi Büyüyor: Bakara Sureli Gönderme Dikkat Çekti

Hürriyet’ten Süleyman Arat’ın haberine göre, yeni sezonda Türk Hava Yolları’nda (THY) forma giyecek olan Tuğba’nın menajerlik şirketi Shining Stars Women, oyuncusunun milli takımdan çıkarılmasının ardından imalı paylaşımlar yaptı. Önce Bakara suresi’nin 216. ayetini paylaşan şirket, “Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir” dedi, ardından, “Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim. Şimdilik bu kadar” diye yazdı.

Tuğba'nın menajerliğini yapan şirketin sahibi Tunç Afşar, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu bir teknik tercih meselesi. Ancak bu tercih Paris’te değil de oraya gitmeden önce İstanbul’da yapılsaydı tabii ki daha şık olurdu. Tuğba şu an çok üzgün ve moralsiz” dedi. Afşar, değişik yorumlara sebep olan Bakara Suresi paylaşımını neden yaptığını ise şöyle anlattı: “Ben inançlı bir insanım. Bakara suresi ile ilgili paylaşımda ifade edildiği gibi, Tuğba kadroda kalsaydı kim bilir belki de büyük bir sakatlık yaşayacaktı ve onun açısından durum çok daha üzücü olacaktı. Milli takım sürecinde yaşananlarla ilgili TVF’nin açıklama yapmasını beklemek en doğrusu” dedi. Bu arada Tuğba, TVF’nin tüm sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı.