Tuğba Şenoğlu-İlkin Aydın Krizi Büyüyor: Bakara Sureli Gönderme Dikkat Çekti
Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nda yaşanan Tuğba Şenoğlu İvegin-İlkin Aydın değişikliği gündemdeki sıcaklığını koruyor. Tartışma yaratan Tuğba Şenoğlu İvegin-İlkin Aydın değişikliği sonrası sosyal medya ikiye bölündü, Tuğba Şenoğlu'nun menajerlik şirketinin Bakara sureli bir gönderme geldi. Tuğba Şenoğlu'nun menajerlik şirketi, yaşanan süreç hakkında açıklama yaptı.
Filenin Sultanları’nın 2024 Paris Olimpiyatları öncesi kadrosunda yapılan İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu değişikliğinin yankıları sürüyor.
Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonu ve Milletler Ligi Şampiyonu olan Türkiye A Milli Takımı’nda dikkat çeken bir değişiklik yaşanmıştı. Nihai kadronun bildirilmesinden kısa bir süre önce, smaçör kadrosundan Tuğba Şenoğlu İvegin çıkarılırken, yerine bir süredir sakatlık sorunları ile boğuşan İlkin Aydın getirildi.
Bu değişiklik sosyal medyada ciddi tartışmalar doğurdu. Tuğba Şenoğlu İvegin ve İlkin Aydın taraftarları arasında ciddi tartışmalar yaşandı. İlkin Aydın'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle bu yaz yapılan Milletler Ligi'nde forma giyememesine rağmen Paris Olimpiyatları'na alınması tartışmalara neden oldu. Ayrıca Tuğba Şenoğlu- İlkin Aydın değişikliği sebebiyle Filenin Sultanları’nın baş antrenörü Daniele Santarelli, sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutuldu. Santarelli, sonrasında Instagram hesabındaki yorum yapma kısmını kapattı.
Hürriyet’ten Süleyman Arat’ın haberine göre, yeni sezonda Türk Hava Yolları’nda (THY) forma giyecek olan Tuğba’nın menajerlik şirketi Shining Stars Women, oyuncusunun milli takımdan çıkarılmasının ardından imalı paylaşımlar yaptı. Önce Bakara suresi’nin 216. ayetini paylaşan şirket, “Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir” dedi, ardından, “Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim. Şimdilik bu kadar” diye yazdı.
Tuğba'nın menajerliğini yapan şirketin sahibi Tunç Afşar, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu bir teknik tercih meselesi. Ancak bu tercih Paris’te değil de oraya gitmeden önce İstanbul’da yapılsaydı tabii ki daha şık olurdu. Tuğba şu an çok üzgün ve moralsiz” dedi. Afşar, değişik yorumlara sebep olan Bakara Suresi paylaşımını neden yaptığını ise şöyle anlattı: “Ben inançlı bir insanım. Bakara suresi ile ilgili paylaşımda ifade edildiği gibi, Tuğba kadroda kalsaydı kim bilir belki de büyük bir sakatlık yaşayacaktı ve onun açısından durum çok daha üzücü olacaktı. Milli takım sürecinde yaşananlarla ilgili TVF’nin açıklama yapmasını beklemek en doğrusu” dedi. Bu arada Tuğba, TVF’nin tüm sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı.