TRT Canlı Yayınında Spikere Şok Sözler: Karakter Sandalyenin Üzerine Çıkarak Yükselmiyor

TRT Spor ekranlarında tepki çeken bir olay yaşandı. Filenin Sultanları’nın İtalya maçı öncesi, eski milli voleybolcu Özlem Özçelik ile röportaj yapan spiker Kerem Öncel için ağır sözler kullanıldı. Eski voleybolcu ve yorumcu Başak Koç, Öncel’in röportajı bitince stüdyoya dönen yayında, Öncel’e sert bir göndermede bulundu.

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TRT Canlı Yayınında Spikere Şok Sözler: Karakter Sandalyenin Üzerine Çıkarak Yükselmiyor - Resim: 1

Filenin Sultanları’nın 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki grup etabının son maçında 3-0 kaybettiği İtalya maçı öncesi, TRT Spor ekranlarında tepki çeken bir olay yaşandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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