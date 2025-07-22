Tribünlerde Yeni Dönem Başlıyor! Bakan Yerlikaya ‘Tüm Valilere Talimat Verdim’ Diyerek Duyurdu

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İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, temel hedeflerinin spor ortamında huzur ve güvenliği tesis etmek, şiddet ile düzensizliğe karşı kararlı adımlar atmak ve paydaşlar arası işbirliğini güçlendirerek etkin güvenlik stratejileri geliştirmek olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, dünya genelinde spor alanlarında yaşanan şiddetin sadece spor ekonomisini değil, aynı zamanda toplumsal uyumu da olumsuz etkilediğine dikkat çekti. UNESCO’nun verilerine göre, bu tür olaylar gençlerin spora olan ilgisinde ortalama %27’lik bir düşüşe yol açarken, Avrupa Konseyi Spor Bölümünün raporuna göre kulüpler yıllık gelirlerinin %18’ini kaybediyor.

FUTBOLDA ŞEFFAF DÖNEM BAŞLIYOR

Geçtiğimiz yıl düzenlenen toplantı sonrası spor güvenliğinde önemli yapısal reformlar hayata geçirdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, maçların öncesi, esnası ve sonrasındaki güvenlik süreçlerinin artık çok daha bütüncül bir şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

‘MAÇI KİM, NEREDEN İZLİYOR BİLECEĞİZ’

Bakan Yerlikaya, taraftarların karşılaşmaları "Taraftar Kart" ve elektronik bilet uygulamalarıyla takip ettiğini, bu sistemler sayesinde "Maçı kim, nereden izliyor?" sorusunun net biçimde yanıtlandığını söyledi.

Protokol girişlerinde halen isim listeleriyle işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: "Ancak protokol girişlerinde görevlilerin elinde isim listeleri oluyor. Bu kişiler Taraftar Kart’larını göstermeden, elektronik bilet işletmeden de protokolde maç izleyebiliyorlar. Tüm valilerime de talimat verdim. Hepsi protokol tribününe girmeden önce ya Taraftar Kart’larını sisteme işletmiş olacak ya da ya da elektronik bilet uygulamasıyla maçı izleyecekler. Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor, bileceğiz."

‘TÜM YASALARI UYGULAYACAĞIZ’ VURGUSU

Spor faaliyetlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesinin, halkın ilgisini artırma ve Türkiye’nin spor alanındaki uluslararası değerini yükseltme açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, bu hedef doğrultusunda tüm tarafların sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Farklı takımlara gönül veriliyor olsa da herkesin ortak amacının görevini en iyi şekilde yapmak ve sporda huzuru tesis etmek olduğuna işaret eden Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü güvenlik sadece bir polisiye meselesi değildir. Ortak bir kültür inşasıdır. Takımlarımıza, taraftarlarımıza, yöneticilerimize, basına ve her paydaşa düşen ortak bir sorumluluktur. Bu sezonu hep birlikte omuz omuza vererek, Türk sporunu şiddetten, kargaşadan ve kutuplaşmadan uzak tutmalıyız. Bir kez daha ifade ediyorum: Sporun kardeşlik ve barış ortamına zarar getiren, olumsuz davranışlar içerisinde bulunan şahıslara karşı başta 6222 sayılı kanunun adli ve idari hükümleri olmak üzere tüm yasaları titizlikle uygulayacağız. Başta futbol olmak üzere, tüm spor dallarının insanları birbirinden koparan, ayrıştıran, bir unsura dönüşmesini asla ama asla istemiyoruz."

Kaynak: AA