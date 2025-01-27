Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu. Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde programda değişiklik olacak.

Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Programın, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların muhtemel play-off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor - Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray - Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır" denildi.

7 Şubat Cuma

  • 20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor

    8 Şubat Cumartesi
  • 16.00 Kayserispor - Konyaspor
  • 19.00 Sivasspor - Beşiktaş

    9 Şubat Pazar
  • 13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
  • 16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
  • 19.00 Antalyaspor - Başakşehir
  • 19.00 Galatasaray - Adana Demirspor

    10 Şubat Pazartesi
  • 20.00 Bodrum FK - Göztepe
  • 20.00 Trabzonspor - Eyüpspor
    Galatasaray, Ajax İçin Hazırlıklara BaşladıGalatasaray, Ajax İçin Hazırlıklara BaşladıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Süper Lig
İsmail Kartal'ın İlk Maçında Ortalık Savaş Alanına Döndü: 32 Yaralı İsmail Kartal'ın İlk Maçında 32 Yaralı Var
Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor! Erişteye 1 Kaşık Ekleyin: Piştikten Sonra Lezzeti Üç Kat Artıyor!
Zaniolo'dan Galatasaraylıları Kızdıracak Mouriho Paylaşımı Zaniolo'dan Olay Mourinho Paylaşımı
100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti 100 Bin Liranın 1 Aylık Faiz Getirisi Belli Oldu! Rakamlar Değişti
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Dedi: Emekliye İntibak Zammı Geliyor
İstanbul’da Yaşayanlar Havalara Uçacak! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu İstanbul’da Yaşayanlar Dikkat! Metro İstanbul, İSKİ, İSMEK Duyurdu: 7’den 70’e Ücretsiz Oldu
SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat SSK ve Bağkur Emeklilerine 50-30-20 Altın Kuralı: Borcu Olanlar Dikkat
Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak Meclis'te Onaylandı: Emekli Maaşına Ek 10 Bin TL Yatacak