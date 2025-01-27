Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Programı Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu. Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde programda değişiklik olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Programın, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların muhtemel play-off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor - Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray - Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır" denildi.
7 Şubat Cuma
- 20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor
8 Şubat Cumartesi
- 16.00 Kayserispor - Konyaspor
- 19.00 Sivasspor - Beşiktaş
9 Şubat Pazar
- 13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
- 16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
- 19.00 Antalyaspor - Başakşehir
- 19.00 Galatasaray - Adana Demirspor
10 Şubat Pazartesi
- 20.00 Bodrum FK - Göztepe
- 20.00 Trabzonspor - Eyüpspor
Kaynak: İHA