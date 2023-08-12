Fenerbahçe, iç sahadaki 41 açılış maçının 33'ünü kazandı

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda sezona yarın "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 41 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

SON YENİLGİ 2003'TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 20 yıl önce aldı.

Şampiyon tamamladığı 2003-2004 sezonunun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 8 ilk hafta maçının 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, toplamda ise lig tarihinde geride kalan 65 sezondaki ilk hafta maçlarında 43 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son açılış maçında ise geçen sezon Ümraniyespor'la berabere kaldı.

SON 6 SEZONDA YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe, ligde son 6 sezonda oynadığı ilk hafta maçlarını kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, açılış haftasındaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunda RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybederek aldı. Bu sezondan sonra 6 defa oynanan ilk hafta maçlarında Fenerbahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1 1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1 1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0 1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa 4-3 1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0 1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0 1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1 1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1 1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1 1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0 1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0 1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0 1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0 1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0 1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0 1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2 1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0 1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1 1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4 1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1 1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1 1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1 1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1 1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0 1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0 1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2 1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1 1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5 1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1 1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2 1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0 1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2 1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4 1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0 1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1 1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen) 1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0 1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen) 2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4 2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0 2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0 2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3 2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2 2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0 2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0 2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0 2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0 2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2 2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0 2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0 2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1 2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2 2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2 2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0 2016-2017 Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2 2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1 2019-2020 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep 5-0 2020-2021 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2 2021-2022 Adana Demirspor-Fenerbahçe 0-1 2022-2023 Fenerbahçe-Ümraniyespor 3-3

Kaynak: AA