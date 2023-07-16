Transferin perde arkası: Şenol Güneş'in sözleri Halil Dervişoğlu'nu korkuttu, babası Erden Timur'a ulaşamayınca...

BABASI PANİK OLUYOR

Güneş'in sözleri üzerine geri adım atan genç oyuncu da hem ailesine hem de kulübüne, "Beşiktaş'a gitmek istemiyorum. Olacaksa Galatasaray olsun" dedi. Brentford bu gelişme üzerine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile temasa geçerek, "Oyuncu, Galatasaray'ı istiyor. İlginiz var mı?" diye soruyor. Timur'un ise yanıtı şöyle: "Beşiktaş'ın anlaştığı şartlar neyse, ancak böyle olur." İngiliz kulübü kabul ediyor.