Transferin perde arkası: Şenol Güneş'in sözleri Halil Dervişoğlu'nu korkuttu, babası Erden Timur'a ulaşamayınca...
Halil Dervişoğlu'nun önce Beşiktaş ile anlaştığı, ancak son dakika Galatasaray'la sözleşme imzaladığı transfer sürecinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın anlaştığı Halil Dervişoğlu, önceki gece bir anda rotayı Galatasaray'a kırdı ve sarı kırmızılı takımla son dakika sözleşme imzaladı. Bu haber, futbol gündemine bomba gibi düştü.
BEŞİKTAŞ'LA BİTMEK ÜZEREYDİ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, normal şartlarda yine sarı-kırmızılı formayı giymek istiyordu. Ama menajeri baba Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş ile masaya oturdu. Futbolcunun kulübü Brentford da Kartal'dan yana bir tavır ortaya koyunca Halil, siyah-beyazlılara çok yaklaştı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ
Tüm bunlar yaşanırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kampta basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Halil için, "Beşiktaş'ı kullanarak başka takımlar ile konuşuyor. Böyle bir durumda futbolcudan soğurum" açıklamasını yaptı.
BABASI PANİK OLUYOR
Güneş'in sözleri üzerine geri adım atan genç oyuncu da hem ailesine hem de kulübüne, "Beşiktaş'a gitmek istemiyorum. Olacaksa Galatasaray olsun" dedi. Brentford bu gelişme üzerine Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile temasa geçerek, "Oyuncu, Galatasaray'ı istiyor. İlginiz var mı?" diye soruyor. Timur'un ise yanıtı şöyle: "Beşiktaş'ın anlaştığı şartlar neyse, ancak böyle olur." İngiliz kulübü kabul ediyor.