Transferi Kesinleşti! Ferdi Kadıoğlu Rekor Bonservisle Yuvadan Uçuyor

Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekiplerinden Brighton ile anlaşmaya varmıştı.

İngiliz ekibi ile Fenerbahçe arasında da anlaşma sağlandı.

REKOR BONSERVİS

Sarı-lacivertli ekip bu transferden 30 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek.

Fenerbahçe, Brighton’ı sonraki satıştan paya ikna etmeyi başardı. Sözleşmenin bonuslar da içerdiği bildirildi.

Yıldız futbolcunun yakın bir süre içerisinde İngiltere’ye gidip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 2018'de imza atan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 204 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.