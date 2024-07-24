Trabzonspor'un Yeni Transferinden İlk Sözler

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündem savunmaya takviye geldi. Tecrübeli oyuncu Stefan Savic şehre iniş yaptı.

Stefan Savic’i taşıyan özel uçak saat Trabzon Havalimanı’na vardı.

'TRANSFER SÜRECİM KOLAY DEĞİLDİ'

Savic ilk açıklamasında; şu sözleri kaydetti:

"Oldukça heyecanlıyım ve taraftarlarımızı burada görmek çok heyecan verici. Transfer sürecim kolay değildi ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Abdullah Avcı ile görüştüm. Sezona büyük bir beklentiyle başlıyoruz, o yüzden çok mutluyum."

STEFAN SAVIC KİMDİR?

Kariyerine 2007-2009 yılları arasında FK Brskovo altyapısında başlayacak oyuncu 2010-11 sezonunda 300 bin Euro bonservis bedeliyle Partizan’ın yolunu tuttu.

Partizan’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Savic, 2011-12 sezonunda ise İngiltere’nin dev kulübü Manchester City’e 12 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

Oyuncu 2012-13 sezonunda kariyerini Fiorentina’da devam ettirirken 15-16 sezonundan itibaren İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyiyor.

Stefan Savic kariyerinde 6 kez sezonun oyuncusu seçilirken Premier Lig şampiyonluğu, La Liga kupası, iki kere UEFA Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ni kazandı.

2024-2024 sezonunda Atletico Madrid formasıyla 23 maçta 1.631 dakika sahada kalan oyuncu geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve Supercopa ile birlikte toplam 33 maçta süre alabildi.

Atletico Madrid formasıyla genel istatistiğe göre 297 maça çıkan oyuncu 3 gol ve 3 asistle oynadı.