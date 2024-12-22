Trabzonspor’un Efsane Başkanı Kabri Başında Anıldı

Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer ölümünün 4. yılında, Maçka'da bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine çok sayıda isim katıldı.

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Trabzonspor’un Efsane Başkanı Kabri Başında Anıldı

Trabzonspor eski başkanı, teknik direktörü ve futbolcusu Özkan Sümer, vefatının 4. yıl dönümünde Maçka ilçesindeki kabri başında anıldı.

Trabzonspor’un Efsane Başkanı Kabri Başında Anıldı - Resim : 1

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurul başkanları ve temsilcileri, eski yöneticiler, eski futbolcular, Sümer’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Özkan Sümer, kabri başında dualarla anıldı.

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Kaynak: İHA

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