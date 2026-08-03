Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki Muhtemel Rakibi Belli Oldu

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Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun play-off etabının kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapıldı. Yeni sezonda Avrupa Ligi'ne play-off'tan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer play-off'u geçmesi halinde lig aşamasını katılım hakkını garantileyecek.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ilk maçı 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta oynayacak. Trabzonspor rakibiyle ilk maçta evinde, ikinci maçta deplasmanda karşılaşacak.

ELENMESİ HALİNDE KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE DECEK

Yeni sezonda Avrupa kupalarına Avrupa Ligi'nde başlayacak Trabzonspor, bu turnuvadan elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'den devam edecek. Bordo-mavililer bu durumda Konferans Ligi için eleme oynamadan lig aşamasına katılacak.

Kaynak: Haber Merkezi