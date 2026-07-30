Trabzonspor'dan Tatsız Prova: Al Sadd Takımına 1-0 Mağlup Oldu

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer ilk maçın ardından bu maçta da gol atma başarısı gösteremedi.

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Trabzonspor'dan Tatsız Prova: Al Sadd Takımına 1-0 Mağlup Oldu
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Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Salzburg kentindeki Anif Stadı'nda oynadı.

Trabzonspor, karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Aral Şimşir, Saviola ve Onuachu ilk 11'i ile çıktı.

62. DAKİKADA TÜM TAKIM DEĞİŞTİ

Teknik direktör Fatih Tekke, müsabakanın 62'nci dakikasında takımın tamamını değiştirerek Ahmet Doğan Yıldırım, Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Umut Nayir, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Mitongo'ya görev verdi.

TEK GOL PENALTINDAN GELDİL

Karşılaşmanın tek golünü 35'inci dakikada konuk takım kaydetti. Bu dakikada Otavio, ceza alanı içinde Nwaiwu tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Firmino, topu kaleci Onana'nın ters köşesinden filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

İKİNCİ MAÇTA DA GOL ATAMADI

Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol kaydedemedi. İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybetti.

KAMP KADROSUNDA 4 EKSİK

Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroda bulunmadı.

Kaynak: DHA

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