Trabzonspor'dan Şenol Güneş Duyurusu

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a açıkladı. Şenol Güneş, Trabzon'dan yılda 50 milyon TL kazanacak.

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Trabzonspor'dan Şenol Güneş Duyurusu

Trabzonspor Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor Kulübü'nün anlaşmasının detaylarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Güneş'e, 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

Kaynak: İHA

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Trabzonspor, Şenol Güneş'i KAP'a Bildirdi Trabzonspor, Şenol Güneş'i KAP'a Bildirdi
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