Trabzonspor'dan Şenol Güneş Duyurusu
Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a açıkladı. Şenol Güneş, Trabzon'dan yılda 50 milyon TL kazanacak.
Trabzonspor Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı anlaşmanın detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor Kulübü'nün anlaşmasının detaylarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Güneş'e, 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."
Kaynak: İHA