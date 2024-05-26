Trabzonspor'dan Marcel Hartel transferine ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübü, Marcel Hartel'in transferiyle ilgili basında çıkan haberleri resmen yalanladı.

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Trabzonspor'dan Marcel Hartel transferine ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden, orta saha oyuncusu Marcel Hartel'in transferiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur."

Kaynak: AA

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