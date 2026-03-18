Trabzonspor’dan Kritik 3 Puan: Zirve Yarışı Kızıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir adım attı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Felipe Augusto’dan geldi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 60’a yükseltti ve Fenerbahçe ile aynı puana ulaşarak üst sıralardaki yerini korudu. Liderin 4 puan gerisinde kalan Karadeniz temsilcisi, milli araya moralli girdi.

OULAİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Trabzonspor’da Christ Oulai gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Zirveyi doğrudan etkileyecek haftada Trabzonspor sahasında Galatasaray’ı konuk ederken, Fenerbahçe ise Beşiktaş derbisine çıkacak. Bu kritik viraj, şampiyonluk yarışının seyrini belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi