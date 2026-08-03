Trabzonspor’dan Beşiktaş’a Yılın Transfer Çalımı, Mohamed Salah’ın Türkiye’ye Geliş Günü Belli Oldu

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Yaz transfer döneminde hem Beşiktaş hem de Trabzonspor’un gündemine gelen Mohamed Salah transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş’ın askıya aldığı transfer girişiminin ardından Trabzonspor, Mısırlı yıldız için devreye girerek oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

FIRTINA KESENİN AĞZINI AÇTI

Sabah’ta yer alan habere göre Trabzonspor, Mohamed Salah transferi için 17 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken, yıldız oyuncunun sözleşme süresi, ödeme planı ve anlaşmanın diğer detaylarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

UÇUŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Trabzonspor’un, tatilini Yunanistan’da sürdüren Mohamed Salah’ı çarşamba günü özel uçakla İstanbul’a getirmeyi planladığı öne sürüldü. Mısırlı yıldızın Türkiye’ye gelişinin ardından transfer sürecinin son detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Sabah