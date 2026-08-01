Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Salah Çalımı, Temaslar Başladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini askıya aldığı Muhammed Salah için bu kez Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve yıllık 17 milyon euro maaş teklif ettiği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Salah Çalımı, Temaslar Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, Muhammed Salah transferi için girişimlere başladı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini askıya aldığı Mısırlı yıldız bu kez bordo-mavili ekibin gündemine geldi. Karadeniz temsilcisinin, 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Gazeteci Hasan Tüncel'in paylaştığı bilgilere göre, taraflar arasındaki temaslar bu sabah itibarıyla başladı.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Salah Çalımı, Temaslar Başladı - Resim : 1

FIRTINA SALAH'TAN YANIT BEKLİYOR

Trabzonspor yönetiminin Salah'a yıllık 17 milyon euro maaş içeren teklif sunduğu iddia edildi. İlk resmi teklifini ileten bordo-mavili kulübün, transfer sürecinde gözünü şimdi Muhammed Salah cephesinden gelecek yanıta çevirdiği belirtildi.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Salah Çalımı, Temaslar Başladı - Resim : 2

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Mısırlı golcü, geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol atıp 10 asist yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Mohamed Salah Trabzonspor transfer
Son Güncelleme:
TFF Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş Kararı TFF'den Mert Hakan Yandaş Kararı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Futbol Dünyasını Bölen Proje İptal Edildi, FIFA Başkanı Infantino Kararını Açıkladı FIFA Başkanı Infantino'dan Futbol Dünyasını Bölen Karar
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Nefes Kesen Operasyonun Görüntüleri Ortaya Çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Öldürmeye Giden Suikastçı Pilot Böyle Yakalandı
CHP Hakkında Bomba İddia: 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor
11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgan Tutuklandı! 'Beni Görünce Güldükleri İçin Yaptım' 11 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Eden Saldırgandan Kan Donduran Savunma!
Dev Devir Teslim Tamam: CarrefourSA’nın Yeni Sahibi Resmen Belli Oldu Dev Devir Teslim Tamam: CarrefourSA’nın Yeni Sahibi Resmen Belli Oldu
10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi 10 Yıllık Kaçışın Bittiği Yer! İşte Suikastçı Pilotun Saklandığı Hücre Evi