Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Salah Çalımı, Temaslar Başladı
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini askıya aldığı Muhammed Salah için bu kez Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve yıllık 17 milyon euro maaş teklif ettiği öne sürüldü.
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Trabzonspor, Muhammed Salah transferi için girişimlere başladı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini askıya aldığı Mısırlı yıldız bu kez bordo-mavili ekibin gündemine geldi. Karadeniz temsilcisinin, 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Gazeteci Hasan Tüncel'in paylaştığı bilgilere göre, taraflar arasındaki temaslar bu sabah itibarıyla başladı.
FIRTINA SALAH'TAN YANIT BEKLİYOR
Trabzonspor yönetiminin Salah'a yıllık 17 milyon euro maaş içeren teklif sunduğu iddia edildi. İlk resmi teklifini ileten bordo-mavili kulübün, transfer sürecinde gözünü şimdi Muhammed Salah cephesinden gelecek yanıta çevirdiği belirtildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Mısırlı golcü, geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol atıp 10 asist yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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