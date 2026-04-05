Trabzonspor’dan Abdülkerim Açıklaması: Kavga Neden Çıktı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da, maç sonrası yaşanan gerginliğe ilişkin kulüpten açıklama geldi. Bordo-mavili ekip, Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan tartışmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Kulüp açıklamasına göre, karşılaşma sonrası galibiyet sevincinin yaşandığı sırada Abdülkerim Bardakcı’nın genç oyuncu Onuralp Çakıroğlu’na yönelik sözlü sataşmada bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Abdülkerim’in "Kaç yaşındasın lan sen" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

'SADECE SOYUNMA ODASINI İŞARET ETTİ'

Trabzonspor, Onuralp’in bu sözlere karşılık vermediğini ve yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi yönünde işaret yaptığını aktardı. Buna rağmen gerilimin sürdüğü, Abdülkerim Bardakcı’nın sözlü sataşmayı devam ettirdiği ve fiziki müdahale girişiminde bulunduğu belirtildi.

Bordo-mavili kulüp, oyuncularına yönelik bu davranışları kınadığını vurgularken, olay sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar için de hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen futbolcumuzu hedef alan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi