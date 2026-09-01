Trabzonspor'da Şok Ayrılık: Fatih Tekke Kulübe Veda Etti

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Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili ekipte geçtiğimiz hafta Ferencvaros maçının ardından istifa kararı alan ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen Tekke’nin görevine son verildi. Trendyol Süper Lig’de deplasmanda Amedspor’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor’da karşılaşmanın ardından yönetim harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, alınan mağlubiyetin ardından Fatih Tekke ile yolları ayırma kararı aldı. Böylece Trabzonspor’da Tekke dönemi sona ermiş oldu.

NE OLMUŞTU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros’a 4-0 mağlup olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Tekke, yaptığı açıklamada mağlubiyetin sorumluluğunu kendisinin ve ekibinin taşıdığını belirterek, 18 aylık görevinden istifa ettiğini söylemişti. Tekke, “Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim! Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik!” demişti. İstifa kararını kamuoyuna ilk kez televizyondan açıkladığını belirten Tekke, “Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun” ifadelerini kullanmıştı. Tekke ayrıca, “Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden geleni yaptık” sözleriyle görevinden ayrılma kararını duyurmuştu.

İSTİFA KABUL EDİLMEMİŞTİ

Ancak Trabzonspor yönetimi, Tekke’nin açıklamasının ardından istifasını kabul etmemişti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tekke’nin Ferencvaros karşılaşması sonrasında yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtilerek, “Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi