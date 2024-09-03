Trabzonspor'da Şenol Güneş'le Kritik Görüşme

Trabzonspor'da yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Son olarak Şenol Güneş işe Başkan Ertuğrul Doğan'ın bir görüşme yaptığı kaydedildi.

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Trabzonspor'da Şenol Güneş'le Kritik Görüşme

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından, yeni hoca için çalışmalar sürüyor.

Bordo-mavili kulüp ile adı sık sık dillendirilmeye başlanan Şenol Güneş ile yeni bir görüşme daha yapıldığı iddia edildi. Öne sürülene göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 72 yaşındaki teknik adamla görüştü.

Görüşmenin olumlu geçtiği kaydedilirken, Güneş’in adım adım Trabzonspor’a yaklaştığı bildirildi.

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