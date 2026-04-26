Trabzonspor'da Savic Şoku

Trabzonspor şampiyonluk yarışında kritik dönemece girerken deneyimli stoperinden kötü haber geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Savic'in bacağında ödem tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Stefan Savic’in sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

BACAĞINDA ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor maçında bacağında ağrı hisseden oyuncuda, muayene sonrası kas yaralanasına bağlı ödem tespit edildiği ifade edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Kaynak: DHA

