Trabzonspor'da Sakatlık Şoku: Milli Takım Kampında Sakatlandı

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un sakatlandığı bildirildi. Ukraynalı futbolcunun sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

Trabzonspor'da Sakatlık Şoku: Milli Takım Kampında Sakatlandı

Süper Lig ekibi Trabzonspor’da Arseniy Batagov’dan kötü haber geldi.

Ukrayna U21 Milli Takım kampında sakatlandığı bildirilen Batagov’un sağlık durumuna ilişkin bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, “Ukranya U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” denildi.

Kaynak: DHA

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