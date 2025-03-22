Trabzonspor'da Sakatlık Şoku: Milli Takım Kampında Sakatlandı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un sakatlandığı bildirildi. Ukraynalı futbolcunun sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.
Süper Lig ekibi Trabzonspor’da Arseniy Batagov’dan kötü haber geldi.
Ukrayna U21 Milli Takım kampında sakatlandığı bildirilen Batagov’un sağlık durumuna ilişkin bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, “Ukranya U21 Milli Takımı kampında sakatlanan Futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” denildi.
Kaynak: DHA