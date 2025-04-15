Trabzonspor'da Sakatlık Şoku

Trabzonspor Denis Draguş’un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da Sakatlık Şoku

Trabzonspor yıldız oyuncusunun sakatlığı ile sarsıldı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, Denis Draguş’un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Draguş’un sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”

Kaynak: DHA

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