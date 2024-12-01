Trabzonspor'da Bir Kez Daha Ertuğrul Doğan Dönemi

Trabzonspor'da tek adayla gidilen Seçimli Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda mevcut başkan Ertuğrul Doğan bir kez daha başkan seçildi.

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Trabzonspor'da Bir Kez Daha Ertuğrul Doğan Dönemi

Trabzonspor'da olağan genel kurulda oy sayımı tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren Ertuğrul Doğan, yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor'da Bir Kez Daha Ertuğrul Doğan Dönemi - Resim : 1

ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ

Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimlerden oluşuyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

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Kaynak: DHA-İHA

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