Trabzonspor’da Beşiktaş Hazırlığı Başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Şenol Güneş yönetiminde başladı.

Trabzonspor’da Beşiktaş Hazırlığı Başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, dün Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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