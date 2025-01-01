Trabzonspor Yılın İlk Antrenmanına Çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili ekip ayrıca 2025’in ilk antrenmanını da yapmış oldu.

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Trabzonspor Yılın İlk Antrenmanına Çıktı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor Yılın İlk Antrenmanına Çıktı - Resim : 1

Trabzonspor, yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor Yılın İlk Antrenmanına Çıktı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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