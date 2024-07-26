Trabzonspor, Yeni Transferini Resmen Açıkladı
Trabzonspor, Aletico Madrid'den transfer ettikleri defans oyuncusu Stevan Savic'i resmen açıkladı.
Trabzonspor, profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'SENDE ÖZEL BİR ŞEY VAR'
"Kamuoyuna Duyuru
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır."
Kulubün hesabında ayrıca "Sende özel bir şey var..." notuyla Savic'in bir videosu paylaşıldı.
"Sende özel bir şey var..."— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 26, 2024
#15 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐯𝐢𝐜 pic.twitter.com/ut9z2IfaeD