Trabzonspor, Yeni Transferini Resmen Açıkladı

Trabzonspor, profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'SENDE ÖZEL BİR ŞEY VAR'

"Kamuoyuna Duyuru

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

Kulubün hesabında ayrıca "Sende özel bir şey var..." notuyla Savic'in bir videosu paylaşıldı.