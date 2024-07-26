Trabzonspor, Yeni Transferini Resmen Açıkladı

Trabzonspor, Aletico Madrid'den transfer ettikleri defans oyuncusu Stevan Savic'i resmen açıkladı.

Trabzonspor, Yeni Transferini Resmen Açıkladı

Trabzonspor, profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'SENDE ÖZEL BİR ŞEY VAR'

"Kamuoyuna Duyuru

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır."

Kulubün hesabında ayrıca "Sende özel bir şey var..." notuyla Savic'in bir videosu paylaşıldı.

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