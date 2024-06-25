Trabzonspor yeni transferi Barisic'in maliyetini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, yeni transferi Borna Barisic'in maliyetini KAP'a açıkladı.

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Trabzonspor yeni transferi Barisic'in maliyetini KAP'a bildirdi

Transfer sezonuna fırtına gibi giriş yapan Trabzonspor, yeni transferi Borna Barisic’i Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, İskoçya'nın Rangers takımıyla sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Barisic'in maliyetine de yer verildi.

Kulübün açıklamasında, şunlara yer verildi:

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.”

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