Samsunspor'u Eleyen Trabzonspor Yarı Finalde: Onana Penaltılarda Devleşti

Samsunspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde evinde Trabzonspor'u ağırladı. Samunspor'un ikinci yarıda 10 kişi kaldığı maçın normal süresinde ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı. Onana'nın devleştiği penaltılarda Trabzonspor, Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda iki Karadeniz temsilcisi Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

120 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Normal süresi ve iki uzatma devresi 0-0 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışlarına geçildi.

TRABZONSPOR YARI FİNALDE

Trabzonspor, seri penaltılar sonucu rakibine 3-1'lik üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı. Bordo-mavili takım, Galatasaray'ı eleyen Gençlerbirliği ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

ONANA PENALTILARDA DEVLEŞTİ

Bordo-mavili takımın Kamerunlu kalecisi Andre Onana; Satka, Marius ve Yunus Emre'nin penaltılardında gole izin vermedi.

PENALTI ATIŞLARI

Samsunspor

Satka (Kaçırdı)Marius (Kaçırdı)

Yunus Emre (Kaçırdı)

Tomasson (Gol)

Trabzonspor

Onuachu (Gol)

Umut Nayir (Kaçırdı)

Bouchari (Kaçırdı)

Nwakaeme (Gol)

Muçi (Gol)

