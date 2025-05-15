Trabzonspor Üç Büyüklere Karşı Sıfır Çekti

Trabzonspor, bu yıl Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı hiç galibiyet alamadı. Bordo-mavililer ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 11 sezon sonra söz konusu rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamazken Ziraat Türkiye Kupası'nı da kaybetti.

Trabzonspor, ligde 6 maçta 17 puan kaybederken sadece hanesine 1 puan yazdırabildi.

Kaynak: AA