Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Yeni Yıl Mesajı

Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş, yeni yıl mesajı yayımladı. Güneş, "2025'in daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Yeni Yıl Mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Güneş, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, 2025 yılının insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılın başarılarla dolu olmasını dileyen Güneş, şunları kaydetti:

"Sağlık, huzur ve mutluluk, yaşamın en kıymetli değerleridir. Bu değerlerin, her bir insanın hayatına dokunduğu bir yıl olması en büyük dileğimdir. Trabzonspor ailemizin tüm üyelerine, tüm futbolseverlere en içten dileklerimi sunuyorum. Yeni bir yıl, yeni başlangıçların ve umutların yeşerdiği bir dönemdir. 2025'in daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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