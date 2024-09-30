Trabzonspor Tamamen Ayrıldı! KAP'a Resmen Bildirildi

Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:

“T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce kulüp dergisinde yaptığı açıklamada, "Mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığa taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.