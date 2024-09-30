Trabzonspor Tamamen Ayrıldı! KAP'a Resmen Bildirildi
Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirildi. Trabzonspor'un resmi olarak ayrıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından ayrıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen bildirdi. Kulüp, 2.7 milyar TL'lik ödeme yaparak bu anlaşmadan çıkan ilk spor kulübü oldu.
Trabzonspor yönetimi, 2019 yılında imzalanan ve 2021'de yeniden yapılandırılan kredi anlaşmasını kapattığını duyurdu. Yapılan KAP açıklamasında, Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankası ile yapılan kredi anlaşmasına dair tüm borçların kapatıldığı belirtildi.
Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:
“T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.”
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce kulüp dergisinde yaptığı açıklamada, "Mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığa taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.