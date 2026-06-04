Trabzonspor Sidny Cabral'ı Kadrosuna Kattı

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Benfica'da forma giyen Sidny Cabral'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada, Cabral'ı 7 milyon Euro bonservis ödendiğini ve kendisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Trabzonspor Sidny Cabral'ı Kadrosuna Kattı
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Trabzonspor Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı transfer ettiğini KAP'a açıkladı.

BENFICA'YA CABRAL İÇİN 7 MİLYON EURO ÖDENECEK

5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu için Benfica'ya 3 taksit halinde 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği duyurulurken, oyuncunun maaşı ise 1.300.000 euro olarak açıklandı. Ayrıca Portekiz ekibinin sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı da verildiği belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Kaynak: DHA

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