Trabzonspor Sezona 1 Puanla Başladı: Salah İlk Kez Forma Giydi

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin yeni yıldızı Salah, 58. dakikada oyuna girerek Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor Sezona 1 Puanla Başladı: Salah İlk Kez Forma Giydi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un golünü 43. dakikada Noah Saviolo kaydetti. Kasımpaşa'ysa 56. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

SALAH İLK KEZ FORMA GİYDİ

Trabzonspor taraftarlarının merakla beklediği an 58. dakikada geldi. Bordo-mavililerin dünya yıldızı yeni transferi Mohamed Salah, oyuna dahil olarak Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı.

Trabzonspor Sezona 1 Puanla Başladı: Salah İlk Kez Forma Giydi - Resim : 1

Salah oyuna girdikten sonra hücumda etkili olmaya çalıştı. Mısırlı yıldızın 66. dakikada ceza sahasında yaptığı vuruş üstten auta çıktı. 69. dakikada kullandığı serbest vuruşta Savic'in kafa vuruşunu Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kurtardı. Salah, 76. dakikada kullandığı kornerin ardından gelişen pozisyonda da yeniden gol fırsatı yakaladı ancak vuruşu uzak direğin yanından auta gitti. Kalan dakikalarda iki takımın çabası da sonucu değiştirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor Mohamed Salah
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ın Eski Golcüsü Ciro Immobile’den Şaşırtan Karar: Kramponlarını Astı Ciro Immobile’den Şaşırtan Karar
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçının VAR'ı Belli Oldu Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçının VAR'ı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı: İşte Geride Bıraktığı Mal Varlığı Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı
CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı! 'Şapkalılar' Suç Örgütüyle İlişki İddiası CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı
'Alihan Kuriş' Operasyonunda Yeni Detaylar: Evrakları İmha Ederken Basıldılar Evrakları İmha Ederken Basıldılar
İran, Savaş Sırasında Düşürülen Savaş Uçaklarındaki Pilotların Katar Tarafından Esir Alındığını Duyurdu 'Pilotlarımız Katar Tarafından Rehin Alındı'
Bakan Uraloğlu Duyurdu! Açılış 17 Ağustos'ta Yapılacak: Tamamlandığında Yol Süresi 35 Dakikaya Düşecek Bakan Uraloğlu Duyurdu! Açılış 17 Ağustos'ta Yapılacak