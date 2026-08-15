Trabzonspor Sezona 1 Puanla Başladı: Salah İlk Kez Forma Giydi

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un golünü 43. dakikada Noah Saviolo kaydetti. Kasımpaşa'ysa 56. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

SALAH İLK KEZ FORMA GİYDİ

Trabzonspor taraftarlarının merakla beklediği an 58. dakikada geldi. Bordo-mavililerin dünya yıldızı yeni transferi Mohamed Salah, oyuna dahil olarak Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı.

Salah oyuna girdikten sonra hücumda etkili olmaya çalıştı. Mısırlı yıldızın 66. dakikada ceza sahasında yaptığı vuruş üstten auta çıktı. 69. dakikada kullandığı serbest vuruşta Savic'in kafa vuruşunu Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kurtardı. Salah, 76. dakikada kullandığı kornerin ardından gelişen pozisyonda da yeniden gol fırsatı yakaladı ancak vuruşu uzak direğin yanından auta gitti. Kalan dakikalarda iki takımın çabası da sonucu değiştirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi