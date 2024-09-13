Trabzonspor, Şenol Güneş'i KAP'a Bildirdi
Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirdiği tecrübeli isim Şenol Güneş ile imzalanan sözleşmenin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Kulübü'nün anlaşmasının detaylarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Güneş'e, 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."
Kaynak: İHA