Trabzonspor-Rizespor Rekabetinde Çarpıcı İstatistik
Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, ligde 46'ncı kez karşılaşacak. İki takımın son maçlarında Çaykur Rizespor'un üstünlüğü dikkat çekiyor.
Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, yarın ligde 46’ncı randevularına çıkacak.
Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.
İki takım arasında oynanan maçlarda son dönemde Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Kaynak: AA