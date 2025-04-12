Trabzonspor-Rizespor Rekabetinde Çarpıcı İstatistik

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, ligde 46'ncı kez karşılaşacak. İki takımın son maçlarında Çaykur Rizespor'un üstünlüğü dikkat çekiyor.

Trabzonspor-Rizespor Rekabetinde Çarpıcı İstatistik

Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Çaykur Rizespor, yarın ligde 46’ncı randevularına çıkacak.

Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında oynanan maçlarda son dönemde Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Kaynak: AA

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