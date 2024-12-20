Trabzonspor MHK'ya Ateş Püskürdü

Trabzonspor maçlarında yaşanan hakem hatalarına karşı çok sert bir açıklama yayımladı.

"ARTIK KABUL EDİLEMEZ"

Kulübün resmi sosyal medya hesabından başkan yardımcısı Taner Fikret Saral tarafından yapılan açıklamada MHK'nın kararları rezillik olarak tanımlanırken, bu sürecin "Artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığı" ifade edildi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral'ın bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Tahammül sınırımız çoktan aşıldı.

Merkez Hakem Kurulu’nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!

Trabzon’da, Gaziantep’te, İzmir’de, Alanya’da, İstanbul’da…

Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz!

Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman ‘yapı’nızla bize hesap vereceksiniz!

İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz.

Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız ‘gücün’ bedelini, Türk Futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz.

Artık yeter!

Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız.

Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir."

Başkan Yardımcımız Taner Fikret Saral’dan açıklama



Tahammül sınırımız çoktan aşıldı.



Merkez Hakem Kurulu’nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!



Trabzon’da, Gaziantep’te, İzmir’de, Alanya’da, İstanbul’da…



Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta… pic.twitter.com/3KDzjLdMYx — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 20, 2024

Kaynak: Haber Merkezi