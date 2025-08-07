Trabzonspor Yeni Transferini Duyurdu: İşte Ödenecek Bedel

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni transferi Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transferin ayrıntılarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirien bordo-mavililer, 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Stade Rennais ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceğini kaydetti. Açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Transfere ilişkin yapılan KAP bildiriminde, oyuncuya ödenecek maaş için ise şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcuya, 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2029-2030 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Kaynak: AA